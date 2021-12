Da tragédia ao tabu: Seleção não perde da Azzurra desde 82

Cinco de julho de 1982, um dos dias mais tristes da história do futebol brasileiro. Na ocasião, a Seleção Canarinho era a favorita para conquistar a Copa do Mundo da Espanha. No jogo que definia uma vaga na semifinal, bastava um empate contra a Itália.

Naquele dia, porém, tudo deu errado: o Brasil levou 3 a 2. O mundo se comoveu com a eliminação, que ficou conhecida como a "Tragédia do Sarriá", devido ao nome do estádio, em Barcelona. Local no qual a partida foi realizada.

A lembrança daquele dia é tão forte que até livro sobre o jogo já existe; "82: Uma Copa, 15 Histórias", que será lançado no próximo dia 28 por um grupo de baianos.

No entanto, os 31 anos que se passaram desde então transformaram uma dor amarga em um doce tabu. De lá para cá, foram outros seis jogos entre as duas seleções mais vezes campeãs na história das Copas do Mundo. E o Brasil nunca mais perdeu.

E esta é a escrita que a Seleção Brasileira defende neste sábado, 22, na Fonte Nova. Às 16h, Brasil e Itália se enfrentam pela 3ª e última rodada da fase de classificação da Copa das Confederações.

"É um clássico de duas das principais seleções do cenário internacional. Será um jogo especial. Um Brasil x Itália será sempre de muita emoção e camisa", comentou, empolgado, o volante Hernanes, que joga no futebol italiano e ganhou a chance de ser titular na partida deste sábado.

Manter o tabu é tudo que o Brasil precisa para alcançar seu objetivo de hoje. As seleções, já classificadas com seis pontos, disputam a liderança do Grupo A. Por ter melhor saldo de gols, 5 contra 2, a Seleção Brasileira joga pelo empate.

Nesta supremacia estabelecida desde 1982, alguns jogos servem de inspiração para hoje. Um deles tem contexto bem semelhante ao atual.

Lembranças

Na última Copa das Confederações, em 2009, Brasil e Itália se enfrentaram também pela 3ª rodada. Os 3 a 0, aplicados com autoridade, eliminaram os italianos. No fim do torneio, os brasileiros foram campeões.

Porém, a melhor lembrança, claro, é a final da Copa do Mundo de 1994, ocasião na qual o Brasil se sagrou campeão nos pênaltis. Curiosamente, caso o desfecho tivesse sido outro, hoje seriam os italianos os únicos pentacampeões do mundo. E os brasileiros é quem viriam na segunda posição, como tetra.

Mesmo assim, ninguém na Itália é de ficar lamentando ter um título mundial a menos que o Brasil. Para eles, o que mais vale é que as duas seleções fazem, para muitos, o principal clássico do planeta.

"Jogar contra a Seleção Brasileira é fascinante. Ainda mais aqui no Brasil. Já os enfrentamos neste ano, mas desta vez será diferente, pois eles tem o reforço do Thiago Silva", comentou Montolivo, relembrando o último jogo da série invicta do Brasil, um amistoso em Genebra, na Suíça (veja a tabela ao lado).

Quanto ao jogo de hoje, mais elogios ao Brasil. "Eles tem uma linha de frente com quatro jogadores muito complicados de se marcar. Eles podem inventar uma grande jogada e decidir o jogo a qualquer momento", declarou o técnico Prandelli.

