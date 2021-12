Cuadrado faz golaço em treino, e Pékerman conversa com James

A Colômbia encerrou na tarde desta quinta-feira, 3, a preparação para as quartas de final da Copa, que acontece às 17h desta sexta, 4, no Castelão. Como de praxe nas vésperas dos jogos, a imprensa teve acesso a apenas 15 minutos da atividade, realizada na Universidade de Fortaleza para preservar o gramado do estádio que receberá o confronto.

Mesmo em pouco tempo foi possível assistir ao talento cafetero, sobretudo de Cuadrado. Em prática de faltas ao lado do reserva Quinteros, o meia exibiu grande precisão no arremate, dando muito trabalho para os goleiros. Em uma das cobranças, o jogador fez golaço na gaveta, em bola indefensável.

Enquanto isso, os outros atletas trocavam passes em grupos divididos pelo campo. O craque James Rodríguez teve conversa reservada com o técnico José Pékerman no meio do gramado.

Nenhuma formação foi esboçada, mas não deve haver grandes modificações com relação ao time que bateu o Uruguai por 2 a 0 no Maracanã, nas oitavas. A equipe entrou em campo com a seguinte escalação: Ospina; Zuniga, Zapata, Yepes e Armero; Sanchez, Aguilar, Cuadrado e James Rodriguez; Jackson Martinez e Teo Gutierrez. Ibarbo poderia ser uma opção para o ataque no lugar de Jackson Martinez.

Ao deixar o gramado James Rodríguez, Ospina e Yepes assinaram uma Brazuca de uma pessoa que exibia uma credencial.

