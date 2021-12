CTs de Salvador estão prontos para receber seleções

Os estádios de Pituaçu (Governador Roberto Santos) e Barradão (Manoel Barradas), que funcionarão como Centros Oficiais de Treinamentos antes das partidas na Arena Fonte Nova, já estão prontos para receber as seleções que jogarão em Salvador pela Copa do Mundo.

Em Pituaçu, foram feitas pequenas adequações para receber treinos da Espanha, Alemanha, Suíça, Bósnia, o time primeiro colocado do Grupo H, o primeiro do Grupo B ou o segundo do Grupo A.

Para recepcionar as equipes, não foram necessárias grandes mudanças. Os vestiários receberam nova pintura e o gramado já tem tratamento especial. Nesta sexta-feira, 6, às 20h, o estádio receberá o amistoso entre Croácia e Austrália.

Área de aquecimento do estádio de Pituaçu passou por reformas (Foto: Camila Souza l GOVBA)

Já o Barradão recebeu algumas reformas para abrigar a Holanda, Portugal, França, Irã e outras duas seleções que serão definidas ao longo da competição. Foram feitas reformas nos vestiários, com ampliação do número de chuveiros, substituição de piso e esquadrias, além da instalação de um SPA para tratamento dos atletas.

O gramado do Barradão foi completamente renovado. O estádio está com novo sistema de irrigação e drenagemm, além de uma grama que obedece aos padrões estabelecidos pela Fifa. O primeiro teste será para o confronto entre Espanha x Holanda, que se enfrentam no dia 13 de junho, na Arena Fonte Nova.

