CT da Croácia é primeiro da Bahia a ser entregue à Fifa

A Fifa vai tomar posse na manhã desta terça-feira, 13, do centro de treinamento da Croácia, o primeiro CT baiano a ficar pronto para a Copa. Os outros dois, da Alemanha e da Suíça, têm entrega prevista para a sexta, 16.

A posse do CT, localizado na Praia do Forte, no município de Mata de São João, estava marcada para ontem. No entanto, Otávio Marcelo Matos de Oliveira, prefeito da cidade, disse que o adiamento ocorreu por um pedido da própria Fifa.

"A Fifa vem fazer a vistoria final amanhã (terça-feira), mas o centro já estava pronto para a liberação hoje (segunda-feira), que foi o dia acordado", garantiu.

Obras inacabadas

Inaugurado no último dia 29, o CT ainda precisa ajustes. De acordo com Firmo de Azevedo, arquiteto responsável, o espaço deve estar finalizado entre 17 e 20 deste mês. "O acesso para o time já está pronto e já começamos a montar as estruturas da área de imprensa", disse.

Os outros centros de treinamento, em Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro, só devem ser inaugurados depois da entrega para a Fifa.

