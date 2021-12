Croácia vence em prévia da Copa em Salvador

A Copa já começou na Bahia. A primeira partida oficial é apenas no dia 13, com Espanha x Holanda, mas o amistoso de sexta-feira, 6, em Pituaçu, o primeiro confronto no Brasil entre equipes que vão disputar o Mundial, serviu para esquentar as turbinas para o torneio. Melhor para a Croácia, que bateu a Austrália, por 1 a 0.



Por todos os lados, viam-se camisas verde e amarelas: não da Austrália, mas do Brasil. Sinal de que os baianos já estão ansiosos para o confronto daqui a cinco dias, quando a Seleção enfrenta justamente a Croácia.



Sobravam também camisas do Bahia. Fácil entender porque: croatas e tricolores dividem a paixão pelas cores vermelho, azul e branco. Os gritos de 'Bora Baêa' e 'Bora Vitória' durante o amistoso deram a tona do que deve se repetir no Mundial.



Do lado de fora, a dupla de torcedores croatas Peter Starkl e Ivan Klaroc, que estão passeando no Brasil há quase um mês - e vieram a Salvador especialmente para ver o amistoso - conversava com uma outra pessoa em croata fluente. Mas este não era mais um forasteiro.



"Não, não, eu sou baiano mesmo", respondeu o estudante Marcio Ribeiro, de 21 anos. "Sou um grande fã da música e da cultura croata, e aprendi a língua pela internet e com livros que comprei", explica o rapaz. "Surpreendente, ele tem um croata muito bom", elogiou Peter.

O jogo



O jogo, no entanto, foi dos mais feios. Nitidamente com o freio de mão puxado, a Croácia não desenvolveu o seu melhor futebol. Nos minutos iniciais, tomou pressão da frágil Austrália.



De má notícia, o lateral-esquerdo Pranjic sofreu uma lesão no tornozelo e agora é dúvida para a abertura contra o Brasil. Os destaques Kovacic e Modric, visivelmente se poupando, pouco conseguiram produzir.



No segundo tempo, a Croácia veio para cima. E a torcida baiana comemorou quando Jelavic abriu o placar, de perna esquerda, aos 12 minutos, após erro da defesa australiana.



Sammir



Entre tantos torcedores em Pituaçu, ninguém parecia mais animado do que a família mais croata da Bahia. São os familiares de Sammir, meia nascido em Itabuna e que se naturalizou croata. Eles fecharam um ônibus, que saiu do Sul da Bahia com 38 pessoas, com volta marcada para logo depois do jogo.



A mais emocionada era a mãe, Erci Cruz. "Ele vinha conversando comigo e dizendo como estava ansioso e confiante de que seria chamado para a Copa. Graças a Deus deu certo. Já vi ele jogando em outros times, inclusive aqui no Brasil (Sammir já defendeu São Caetano e Paulista), mas ver ele jogando pela Croácia é a primeira vez. E justo aqui, na Bahia", disse a mãe.



O pai, Adaílton Campos, que mora em Salvador, nunca tinha visto o filho jogar. "Sempre acompanho ele pela televisão e pelos vídeos na internet. Mas ver assim, ao vivo, é a primeira vez. Sabia que ele teria muito futuro, mas ver meu filho prestes a jogar uma Copa do Mundo é emoção demais", diz ele.



O desejo, no entanto, só foi realizado aos 14 minutos, quando Sammir, enfim, entrou em campo. O placar já estava em 1 a 0. O baiano-croata pouco participou do jogo. Na melhor das jogadas, se livrou do marcador com um giro e enfiou uma bola para Besic na área, mas o colega não conseguiu dominar.

