Croácia faz teste em Salvador e México pega Portugal nos EUA

Dois adversários da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo testarão seus times nesta sexta-feira, 6.

Já em território brasileiro, a Croácia encara a Austrália a partir das 20h (de Brasília) na Arena Pituaçu, em Salvador. Os croatas vão enfrentar o Brasil logo na estreia no Mundial e fazem seu mais importante teste neste compromisso.

O time vem de triunfo por 2 a 1 sobre Mali. A Austrália, no Brasil desde a semana passada, mas treinando no Espírito Santo, também estará no Mundial, só que no Grupo B com verdadeiras pedreiras pela frente: Espanha, Holanda e Chile.

"Como teste o jogo contra a Austrália será muito importante, pois será praticamente o último teste antes da estreia. Além disso, será nosso primeiro jogo no país da Copa e estou aguardando o que vamos apresentar", disse o técnico da Croácia, Niko Kovac.

O México, segundo adversário do Brasil na Copa, também joga nesta sexta, no Estádio Gillette, em Foxborough, nos Estados Unidos. O rival será Portugal em um teste muito complicado. Os mexicanos foram derrotados pela Bósnia na terça e continuam causando grande desconfiança junto aos seus torcedores.

"Tivemos alguns problemas contra a Bósnia, mas isso não afeta em nada a nossa preparação. Estamos muito satisfeitos com o nosso trabalho e confiantes em um bom resultado diante de Portugal" afirma Miguel Herrera, técnico do México.

Portugal está no Grupo G da Copa do Mundo e terá pela frente no Mundial a Alemanha, Gana e os Estados Unidos. Os alemães, por sinal, estarão em ação nesta sexta, para um duelo contra a Armênia na cidade alemã de Mainz.

Outras seleções que estarão no Mundial também vão aproveitar a sexta-feira para irem a campo. A Colômbia, por exemplo, tenta superar o trauma da perda do atacante Falcao García, cortado por conta de lesão, em choque com a frágil Jordânia. O Japão, por sua vez, medirá forças com a Zâmbia, enquanto que Costa Rica pega a Irlanda. Já a Grécia pega a Bolívia.

