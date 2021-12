Croácia e México duelam por vaga nas oitavas

Na briga por uma das vagas do grupo A, as seleções de Croácia e México se enfrentam nesta segunda-feira, 23, em Recife (PE), na Arena Pernambuco, às 17h, pela última rodada da fase de grupos da Copa.

As duas equipes dependem apenas de si mesmas para conseguirem a classificação no grupo que ainda conta com o Brasil e com o já eliminado Camarões - que se enfrentam no mesmo horário. No caso de uma vitória, o time vencedor passa às oitavas, enquanto um empate garante o México na próxima fase e deixa a Croácia na torcida por uma derrota brasileira.

Com quatro pontos - empatado com o Brasil -, o México é segundo colocado do grupo pelo saldo de gols (um para os mexicanos e dois para os brasileiros). Matematicamente, o México pode se classificar mesmo se perder o jogo, mas dependeria de uma vitória do Camarões por uma grande margem de gols.

Já a Croácia só pensa em vencer. Com três pontos ganhos e saldo de dois gols, um empate ou uma derrota pode significar a desclassificação. No caso de um empate, os croatas só se classificam com uma derrota brasileira nesta segunda.

Após vencer Camarões (1 a 0) e empatar com o Brasil (0 a 0), a seleção mexicana entra em campo com a importante vantagem do empate. O técnico Miguel Herrera deve escalar o mesmo time começou as duas primeiras partidas e confia na boa atuação do sistema defensivo, liderado pelo capitão Rafa Marquez e pelo goleiro Ochoa, que fez boa partida contra o Brasil na segunda rodada da Copa. Chicharito Hernandez, atacante do Manchester United deve começar no banco novamente.

A Croácia, que perdeu o jogo de abertura da Copa contra o Brasil por 3 a 1, se recuperou na segunda rodada goleando a seleção de Camarões por 4 a 0, em uma eficiente atuação do trio ofensivo Olic, Perisic e Mandzukic, que, suspenso, não jogou contra o Brasil.

Nico Kovac, treinador da equipe croata, deve escalar o time com força total para consguir somar os três pontos e não depender de uma improvável derrota brasileira contra a fraca seleção camaronesa.

