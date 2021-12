Croácia, 1º rival do Brasil, anuncia lista de convocados

As duas grandes estrelas do futebol croata, Luka Modric e Ivan Rakitic, jogadores do Real Madrid e Sevilla, lideram a lista provisória de convocados da Croácia para a Copa do Mundo do Brasil, anunciada nesta quarta-feira pelo técnico Niko Kovac.

"Temos uma grande mescla de juventude e experiência", afirmou o técnico.

A Croácia fará a partida de abertura do Mundial contra o Brasil, no dia 12 de junho, e tem dois jogadores nascidos no país sede da Copa: o meia Sammir, do Getaffe, e o atacante Eduardo da Silva, do Shakhtar Donetsk.

No Grupo A da Copa do Mundo, a Croácia também enfrentará México e Camarões.

Confira a lista provisória da Croácia para a Copa do Mundo:

Goleiros: Stipe Pletikosa (Rostov/RUS), Danijel Subasic (Mônaco/FRA), Oliver Zelenika (Lokomotiv Zagreb)

Jogadores de Defesa: Darijo Srna (Shakhtar Donetsk/UCR), Domagoj Vida (Dinamo Kiev/UCR), Sime Vrsaljko (Genoa/ITA), Ivan Strinic (Dniepropetrvsk/UCR), Danijel Pranjic (Panathinaikos/GRE), Vedran Corluka (Lokomotiv Moscou/RUS), Dejan Lovren (Southampton/ING), Gordon Schindelfeld (Panathinaikos/GRE), Igor Bubnjic (Udinese/ITA)

Jogadores de meio campo: Luka Modric (Real Madrid/ESP), Ivan Rakitic (Sevilla/ESP), Mateo Kovacic (Inter de Milão/ITA), Niko Kranjcar QPR/ING), Marcelo Brozovic (Dinamo Zagreb), Ognjen Vukojevic (Dinamo Kiev/UCR), Milan Badelj (Hamburgo/ALE), Ivan Mocinic (Rijeka), Mario Pasalic (Hajduk Split), Sammir (Getafe/ESP)

Atacantes: Mario Mandzukic (Bayern de Munique;ALE), Nikica Jelavic (Hull City/ING), Ivica Olic (VfL Wolfsburg/ALE), Eduardo da Silva (Shakhtar Donetsk/UCR), Duje Cop (Dinamo Zagreb), Ivo Ilicevic (Hamburgo/ALE), Ivan Perisic (VfL Wolfsburg/ALE), Ante Rebic (Fiorentina/ITA)

