Criticado, Daniel Alves posta mensagem de confiança e fé

O lateral Daniel Alves, que tem seu desempenho na Copa do Mundo questionado, publicou neste sábado, 28, dia de jogo do Brasil contra o Chile, uma mensagem falando que precisa ter confiança. "Nunca deixe que alguém te diga que não pode fazer algo, se você tem um sonho, tem que protegê-lo, as pessoas que não poderam e não podem, dirão que você tampouco poderás".

O baiano também falou da importância de lutar e manter foco. "Se você quer algo, lute com toda sua alma, toda sua fé e conseguirá. #força#foco#fé#Deusnocomandosempre".

adblock ativo