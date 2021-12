Cristiano Ronaldo vê Portugal atrás de Brasil e mais 3

Para tentar fazer bonito na Copa do Mundo, Portugal conta com o vencedor do Prêmio Bola de Ouro da Fifa no ano passado. Mas Cristiano Ronaldo sabe, que, sozinho, não pode fazer muito. Nesta sexta-feira, em Madri, no evento de um patrocinador, o jogador lusitano apontou que sua seleção está atrás de pelo menos outros quatro rivais.

"Temos uma boa equipe, mas estamos atrás de Espanha, Brasil, Alemanha e Argentina. Eles são os favoritos e isso é bom para a gente, porque vamos sem pressão. Tenho muita confiança, mas vamos ir passo a passo, partida a partida. O encontro contra a Alemanha (na primeira fase) será difícil, mas creio que podemos fazer um bom Mundial", apontou Cristiano Ronaldo.

O craque disse também estar empolgado em jogar uma Copa pela terceira vez. "Tentarei ver todas as partidas que eu puder. É uma competição fantástica em um mês. Ficaremos de olho no Brasil e também na Espanha, onde tenho muitos amigos", comentou o jogador.

Ronaldo agora é garoto-propaganda da companhia aérea Emirates. A estreia é num vídeo ao lado de Pelé, que mereceu elogios do português. "Estar com uma lenda como Pelé é espetacular. As gerações mudam e ele pertenceu a uma geração fantástica. Eu pude mostrar o respeito que sentimos por sua geração. Pelé foi sempre um exemplo que admirei."

adblock ativo