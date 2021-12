Cristiano Ronaldo treina normalmente com seleção de Portugal

O atacante português Cristiano Ronaldo treinou sem problemas nesta segunda-feira, 9, com o restante da seleção de Portugal, disse o técnico Paulo Bento, que prepara o time para o amistoso contra a Irlanda do Norte, o último jogo preparatório antes de viajar ao Brasil para o Mundial.

Ronaldo, que sofre com problemas no joelho esquerdo e na coxa direita, voltou a treinar junto com os companheiros no sábado, em seu primeiro treino desde o fim de maio. "Cristiano Ronaldo está treinando sem limitações", disse Bento em uma coletiva de imprensa nos Estados Unidos, antes da partida de quarta.

CR7 não jogou os amistoso recente contra Grécia e México. Bento também disse que Raul Meireles, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, está treinando sem impedimentos. Ronaldo, de 29 anos, sofreu com outras lesões menores durante as últimas semanas da temporada pelo Real Madrid, antes de jogar os 120 minutos completos da final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madri, em que marcou o último gol, de pênalti, na vitória de 4 x 1.

Portugal, que treina nos arredores de Nova York, estreia contra a Alemanha pelo Grupo G do Mundial no Brasil, no dia 16 de junho. Os outros integrantes do grupo são Estados Unidos e Gana.

