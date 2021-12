Cristiano Ronaldo segue treinando a parte e preocupa

Com duas lesões ao mesmo tempo a 12 dias da estreia de Portugal na Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo preocupa a comissão técnica. O diagnóstico do craque aponta contusão na região posterior da coxa esquerda, além de um quadro de tendinose rotuliana. Por isso está sendo obrigado a trabalhar longe dos compatriotas.

O trabalho individual do melhor jogador do mundo tem objetivo de recuperar sua condição física aos poucos. Longe do trabalho intenso dos companheiros, Cristiano Ronaldo tem companhia do goleiro Beto e do meio-campista Raul Meireles, que também se recuperam de lesão.

O treino dos lusos chegou a ser adiado devido às trovoadas da forte chuva que caiu na região de Nova Jersey, nos Estados Unidos, mas acabou sendo realizado posteriormente. A atividade é em solo americano porque a seleção portuguesa tem amistoso contra o México em Boston nesta sexta, 6. A seleção volta a campo três dias depois para encarar a Irlanda, exatamente em Nova Jersey.

Portugal está no equilibrado grupo G da Copa do Mundo ao lado de Alemanha, Gana e Estados Unidos. A estreia é contra os germânicos, no próximo dia 14, em Salvador.

