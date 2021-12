Cristiano Ronaldo ignora final da Copa e viaja para a Itália durante o jogo

O craque Cristiano Ronaldo ignorou a final da Copa do Mundo entre França e Croácia neste domingo, 15, em Moscou, e viajou para a Itália bem no momento do jogo para se apresentar à Juventus, seu novo clube.

O atacante português desembarcou neste domingo em Turim para passar pelos últimos passos que permitirão a oficialização da transferência do Real Madrid para a Juventus. O craque viajou à bordo do seu avião particular, que pousou no aeroporto de Caselle.

O camisa 7 mais badalado do planeta chegou acompanhado da namorada, Georgina Rodríguez. Pelo Twitter, a própria Juventus divulgou imagens da chegada da aeronave do atacante. Nesta segunda-feira, Cristiano Ronaldo realizará os exames médicos no hospital do clube.

Logo depois, assinará contrato com validade de quatro anos, que determina remuneração de 31 milhões de euros (R$ 140 milhões) ao craque. Por fim, às 18h30 locais (13h30 de Brasília), o reforço de 112 milhões de euros (R$ 506,1 milhões) concederá a primeira entrevista coletiva como jogador da Juventus, no estádio Allianz Stadium. Depois, deverá retornar às suas férias na Grécia.

Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid após nove temporadas. Em junho de 2009, o presidente Florentino Pérez cumpriu promessa de campanha, após eleição para voltar ao cargo do clube, e fechou contratação do português por 94 milhões de euros (cerca de R$ 256 milhões na cotação da época), valor pago ao Manchester United.

Mesmo após enfrentar um período de domínio do Barcelona, em especial até 2011, quando o clube catalão ganhou o último título de Liga dos Campeões da Europa sob o comando de Pep Guardiola, Cristiano Ronaldo se impôs no Real Madrid e foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa quatro vezes desde 2009 (2013, 2014, 2016 e 2017).

Foram quatro conquistas de Liga dos Campeões da Europa, duas de Campeonato Espanhol, duas de Copa da Espanha, duas de Supercopa da Espanha, duas de Supercopa da Uefa e três de Mundial de Clubes da Fifa para o craque português com a camisa madrilenha.

adblock ativo