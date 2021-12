Cristiano Ronaldo diz temer Brasil em sorteio da Copa

Forte candidato a levar o prêmio de melhor do mundo neste ano, Cristiano Ronaldo admitiu nesta quinta-feira que está torcendo para que Portugal escape de confrontos com seleções como Brasil, Espanha e Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo. O sorteio das chaves será realizado nesta sexta-feira, na Costa do Sauipe.

"Os candidatos a vencer a Copa do Mundo são Brasil, Espanha e Alemanha. Idealmente não seria uma boa ideia enfrentá-los na fase de grupos, mas nós não estamos pensando nisso agora", disse o atacante do Real Madrid, em entrevista ao jornal espanhol Marca.

"Vamos ver o que o sorteio nos apresentará. Estamos confiantes, em boa forma e conquistamos nosso objetivo de garantir vaga no Mundial do Brasil. Com sorte, não seremos sorteados para enfrentar algumas destas fortes seleções logo no início da Copa", torce o português, que precisou passar pela repescagem das Eliminatórias para jogar no Brasil.

Apesar do bom desempenho nas Eliminatórias (uma derrota, três empates e seis vitórias), Portugal não conseguiu vencer o Grupo F e precisou buscar a vaga na repescagem. Para tanto, fez grande duelo com a Suécia do atacante Ibrahimovic. Venceu os dois jogos, por 1 a 0 e 3 a 2, o segundo com três gols de Cristiano Ronaldo.

