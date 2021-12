CR7 treina na Fonte Nova com proteção no joelho

Sem caneleiras e com uma proteção no joelho, Cristiano Ronaldo participou neste domingo, com os demais jogadores de Portugal, do treino de reconhecimento do campo da Arena Fonte Nova, em Salvador, onde amanhã sua seleção vai enfrentar a Alemanha na abertura do grupo G.

Enquanto os demais jogadores portugueses usavam meiões altos com caneleiras, o astro optou por meias soquetes curtas com uma faixa em seu joelho esquerdo à vista.

O atacante do Real Madrid, de 29 anos, se recupera de uma tendinite que o afeta desde o final da última temporada. Embora não esteja 100%, Cristiano deve ser escalado amanhã.

adblock ativo