CR7 se apresenta em cima da hora à seleção portuguesa

O melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, se apresentou à seleção portuguesa nesta quinta-feira, 29, às 12h25 (horário de local), faltando apenas cinco minutos para o horário limite exigido pelo técnico Paulo Bento.

O português se juntou aous seus companheiros de Real Madrid, o zagueiro Peppe e o lateral esquerdo Fabio Coentrão. Na frente do hotel Marriot Pedras D'EL Rey, em Óbidos, 19 pessoas o aguardavam.

O carismático atacante parou para distribuir autógrafos para depois se encontrar com os comandados de Bento. Os portugueses estão concentrados e treinando em Óbidos desde a última segunda, visando a Copa do Mundo.

Antes do Mundial, a seleção portuguesa fará dois amistosos. No dia 7 de junho, vai encarar o México, adversário do Brasil na Copa. Depois de dois dias duela com a Irlanda.

Portugal terá uma pedreira pela frente diante dos alemães na estreia do Mundial, dia 16 de junho, na Arena Fonte Nova. Depois encaram os norte-americanos, dia 22, na Arena Amazônia, e fecha sua participação na primeira fase contra Gana, no Estádio Mané Garrincha.

