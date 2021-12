CR7 encara Marrocos, Espanha e Irã duelam e Suárez disputa seu 100º jogo

Depois de iniciar sua Copa do Mundo com três impressionantes gols contra a Espanha, Cristiano Ronaldo disputará na quarta-feira, 20, seu segundo jogo na Rússia-2018, contra o Marrocos, em um dia em que o uruguaio Luis Suárez enfrentará a Arábia Saudita em seu centésimo jogo com a Celeste e a Espanha tentará seu primeiro triunfo sobre o Irã.

A 'Roja' viu escapar a vitória na primeira partida pela impressionante exibição do astro do Real Madrid e agora não terá margem para qualquer excesso de confiança contra uma equipe iraniana que venceu no primeiro jogo contra os marroquinos.

Quem pode parar CR7?

Para Cristiano Ronaldo, a Copa do Mundo na Rússia pode ser sua última grande oportunidade com a seleção portuguesa e ele está determinado a aproveitá-la. Seus três gols evitaram a derrota para a Espanha (3 a 3), mas não foram suficientes para uma vitória, por isso o confronto contra o Marrocos (9h) em Moscou é muito importante.

Na Eurocopa de 2016, onde os portugueses foram campeões, sua equipe não venceu nenhum dos três jogos na fase de grupos (3 empates).

Se Cristiano conseguisse repetir o desempenho do primeiro jogo, seria o primeiro a marcar três vezes de forma consecutiva em uma Copa do Mundo e alcançaria Eusébio na liderança dos artilheiros de seu país na maior competição de futebol.

"Os portugueses têm dois pés, duas pernas", lembrou o meia marroquino Fayçal Fajr, negando-se a admitir uma derrota antecipada.

O Marrocos foi derrotado nos últimos minutos pelo Irã (1 a 0) e precisa vencer para manter as possibilidades de classificação. Mas os Leões não vencem uma partida em uma Copa do Mundo desde 1998.

Na história há um fato interessante para os norte-africanos: eles conquistaram sua primeira vitória na Copa do Mundo, no México-1986, contra Portugal.

100 vezes Suárez

O Uruguai parte como favorita contra a Arábia Saudita, em Rostov (12h), em partida muito especial para seu astro Luis Suárez, que jogará sua 100ª partida pela Celeste.

No primeiro dia, os sauditas perderam por 5 a 0 para os anfitriões russos, enquanto os uruguaios venceram o Egito por 1 a 0.

Se Suárez comemorar seu 100º jogo com gols, o Uruguai poderá avançar ou chegar perto das oitavas de final. Qualquer resultado que não seja uma vitória uruguaia será considerado uma grande surpresa.

La Fúria

A Espanha fez uma grande partida contra Portugal, mas não conseguiu a primeira vitória com o seu novo técnico, Fernando Hierro, que encara o Irã em busca do primeiro triunfo em Kazan (15h).

A 'Roja' viveu dias turbulentos desde que chegou na Rússia, com a saída do técnico Julen Lopetegui depois de anunciar que será o novo treinador do Real Madrid.

Quem terá que superar o primeiro dia será o goleiro David De Gea, muito criticado por sua performance na sexta-feira e sua falha no segundo gol de Cristiano Ronaldo.

Irã vai jogar com a tranquilidade dos três pontos obtidos no primeiro jogo e uma lembrança que anima: há quatro anos, na Copa do Mundo no Brasil, jogou de igual para igual contra a Argentina e só foi derrota nos acréscimos em uma jogada genial de Lionel Messi.

