CR7 controla euforia após garantir vitória de Portugal

Depois de garantir vitória e ser eleito melhor jogador no partida entre Portugal e Marrocos (1 a 0), nesta quarta-feira, 20, Cristiano Ronaldo quer pensar "jogo a jogo" para administrar as expectativas sobre a seleção lusa na Copa do Mundo.

"Estou muito feliz, o mais importante é vencer e conquistar o três pontos. Foi uma surpresa, porque eles foram muito fortes e tiveram muitas chances", disse Ronaldo sobre as chances de gol do Marrocos.

"A expectativa é continuar melhorando. Estamos aí e vamos ver. É melhor ir jogo a jogo até nos classificarmos", avaliou antes do jogo contra Irã na última rodada.

Autor de três gols na estreia diante da Espanha (3 a 3), CR7 voltou a mostrar seu faro matador contra os marroquinos, anotando o gol da partida logo aos 4 minutos de jogo, acertando de cabeça uma cobrança de escanteio.

"Tem um grande treinador", disse entre risadas o técnico português Fernando Santos, quando perguntado sobre o momento do atual melhor jogador do mundo.

"Cristiano é como um vinho do Porto, sabe como tirar proveito de suas qualidades e de sua idade ao máximo. Está sempre concentrado no jogo, se conhece e sabe o que pode fazer", acrescentou o treinador.

Com o gol da vitória, Cristiano Ronaldo se tornou o maior artilheiro de seleções europeias com 85 gols. O jogador do Real Madrid quebrou o recorde de Ferenc Puskas, que marcou 84 vezes em 85 jogos com a seleção da Hungria, entre 1945 e 1956.

adblock ativo