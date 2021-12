Costa Rica vence Itália, se classifica e elimina Inglaterra

Depois de exatos 24 anos, a Costa Rica está classificada às oitavas de final de uma Copa do Mundo. Se naquele 20 de junho de 1990, a vitória história e de virada foi em cima da Suécia, que lhe rendeu o segundo lugar num grupo que tinha o Brasil, agora, em 2014, o triunfo no mesmo 20 de junho foi em cima da tetracampeã Itália. O 1x0, com gol do habilidoso Ruiz, foi a apoteose de um dia inesquecível para os ticos que lotaram a Arena Pernambuco debaixo de um sol escaldante.

Com o triunfo, a Costa Rica assume a liderança do Grupo D, com seis pontos, e demonstra que é uma das sensações da Copa do Mundo 2014. Na segunda colocação estão Uruguai e Itália, ambos com três.

Na última rodada, os costa-riquenhos enfrentarão os já eliminados ingleses, na lanterna com nenhum ponto. O outro confronto será entre Itália e Uruguai. Por ter melhor saldo de gols, a Azzurra joga pelo empate para seguir na competição. A ordem de classificação do grupo será definida no dia 24/6, quando as equipes voltam a campo.

O jogo

A expectativa era grande para saber como se comportaria a Costa Rica, que na estreia venceu a bicampeã Uruguai por 3x1. Ainda mais porque agora do outro lado estaria nada menos do que outra potência: a tetracampeã Itália.

Com uma proposta de jogo apostando nos contra-ataques, os Ticos investiram nas rápidas descidas pelas pontas, sempre procurando o homem-gol Campbell. Logo aos seis minutos, Tejeda entrou pela esquerda e chutou prensado, ganhando escanteio. Na cobrança, Borges cabeceou muito perigosamente por cima do gol.

Mesmo jogando de forma compacta para não se cansar com o forte sol, os italianos sentiram um pouco o clima quente. Ainda assim, ofereceram bons lances de perigo, como aos oito, com Balotelli.

À essa altura, quando o cronômetro marcava 20 minutos, a Itália começou a ditar o ritmo e oferecer mais perigo. Aos 30, depois de um lindo lançamento de Pirlo do círculo central, que surpreendeu a zaga costa-riquenha, Balotelli saiu de cara pro gol. O temperamental atacante deu um leve toque por cima do goleiro, mas a bola não entrou. Três minutos depois, em jogada semelhante, Balotelli desta vez chutou forte, para nova defesa de Navas.

Para mostrar que estava viva no jogo, aos 35, a Costa Rica, através do meia Bolanos num forte chute de fora da área, obrigou Buffon fazer uma difícil defesa. Só que a partida ainda reservaria momentos de emoção antes do intervalo.

Aos 42, após bobeada da zaga italiana, Campbell saiu na cara do gol. Ele driblou Barzagli, mas quando foi chutar acabou sendo derrubado claramente dentro da área por Chiellini. O árbitro nada marcou, para revolta dos atletas costa-riquenhos e da torcida presente.

Mas a justiça não tardou a acontecer. No minuto seguinte, aos 43, Diaz cruzou da esquerda para dentro da área. Ruiz, um dos destaques em campo, cabeceou alto, sem defesa para Buffon. A bola bateu no travessão e caiu dentro do gol. Nos telões, o replay do lance mostrou claramente que ela entrou totalmente.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o técnico Prandelli sacou o volante Thiago Motta para a entrada do Meia Cassano. A vitória era necessária para não correr riscos de eliminação na última rodada. E o primeiro lance de perigo foi da Azzurra. Aos sete, Pirlo cobrou falta para boa defesa de Navas.

Em seguida, vendo que sua equipe não correspondia dentro de campo, o técnico Prandelli faria mais duas substituições, o que na teoria deixou a Azzurra mais ofensiva.

Aos 18 minutos, a torcida já dava os primeiros gritos de "olé, olé". A Azzurra, por sua vez, não conseguia reagir. Até os 30 minutos ainda não havia chegado com perigo na área adversária. Enquanto isso, os costa-riquenhos continuavam seu coro na Arena Pernambuco em mais um momento histórico na Copa do Mundo.

Na frente do placar, a Costa Rica fez as três substituições para dar novo fôlego à equipe, o que seria fundamental para garantir a vitória e escrever mais um momento incrível na história da Copa do Mundo.

Após o apito final, enquanto uns jogadores se abraçaram dentro de campo, outros simplesmente caíram no chão. O choro era incontrolável, assim como a felicidade estampada no rosto de cada costa-riquenho presente na Arena Pernambuco. Festa da Costa Rica. Os Ticos estão nas oitavas de final com uma rodada de antecipação. E com merecimento.

