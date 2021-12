Classificada em primeiro lugar no Grupo D, o chamado "grupo da morte", a Costa Rica está "preparada e pronta para a briga", segundo o seu treinador, Jorge Luis Pinto. O primeiro lugar foi garantido com o empate em 0 a 0 contra a Inglaterra, no Mineirão, em Belo Horizonte, no começo da tarde desta terça-feira, 24.

"Venha quem vier, estamos prontos", disse Pinto, que afirma que o primeiro lugar no grupo, que tinha ainda Itália e Uruguai, deu muita confiança aos jogadores caribenhos. "São times bons e experientes no nosso grupo, times complexos. Acho que fomos ganhando confiança depois dos jogos com Uruguai e Itália. O que temos pela frente é difícil. Estamos prontos para a briga", afirmou o técnico.

"Queremos mais, lutamos por mais. Disso o grupo está convencido", acrescentou ele, que espera colocar essa seleção na história do país caribenho como a equipe que mais avançou em uma Copa do Mundo. Em 1990, a seleção da Costa Rica também chegou às oitavas de final do Mundial, sendo eliminada na sequência. O país participou ainda de duas outras Copas, 2002 e 2006, mas sem passar da fase inicial.

"Esse 'grupo da morte' era muito difícil, e já haviam até nos matado antes", disse Pinto, referindo-se ao fato de a seleção caribenha não ter sido apontada em nenhum momento pelos críticos como um time capaz de avançar para as oitavas. "Houve entrega total, em todos os sentidos. Queremos mais, lutaremos por mais", concluiu Pinto

