Costa Rica chega à Salvador com time definido

Objetividade, alegria e determinação. Estes são os pilares da Costa Rica, que desembarcou nesta quinta-feira, 3, às 19h30 em Salvador para o jogo de sábado, 5, às 17h, diante da Holanda, pelas quartas de final da Copa-2014.

A objetividade, vinda essencialmente do técnico Jorge Luis Pinto, gerou uma rara clareza na hora de escalar o time. Ele só tem um desfalque: o zagueiro Oscar Duarte, expulso no duelo contra a Grécia. Questionado sobre quem fica com a vaga, Jorge Luis não hesitou: "Acosta". Esta será a única mudança com relação ao jogo passado.

A alteração, porém, não mudará a forma de jogar. O sistema com três zagueiros se mantém. Fora que o técnico pretende dar segmento à ousadia de sua seleção, que tem surpreendido ao ditar o ritmo do jogo mesmo contra seleções tradicionais.

"É futebol, vamos fazer pressão, ter o domínio de bola, sair jogando, tudo o que estamos fazendo. A Holanda é muito dura, mas vamos jogar", explicou Jorge Luis Pinto, refutando a ideia de fazer marcação individual em Robben. "Haverá um tipo de marcação como fizemos em Pirlo (Itália) e outros jogadores. Não será homem a homem", comentou.

A alegria da Costa Rica vem como fruto da festa que foi feita na partida de Santos (SP), na tarde desta quinta, quando a seleção foi festejada por centenas de torcedores e moradores, que aplaudiram o time e o cercaram em busca de autógrafos.

O resultado da festa foi o aumento da determinação em vencer os holandeses. "As pessoas de Santos estão sendo muito especiais conosco. Não só no hotel, mas na rua também. Espero que a gente os retribua em campo. É para isso que viemos ao Brasil e não para passear como turistas", afirmou o meia Celso Borges.

