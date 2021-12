Costa do Marfim divulga pré-lista de 28 nomes para Copa

Com Didier Drogba e Yaya Touré como principais nomes, a Costa do Marfim anunciou nesta terça-feira, 13, uma pré-lista de 28 jogadores convocados para a Copa do Mundo. Essa listagem depois terá o corte de cinco nomes para que a seleção africana leve o limite de 23 atletas para o Mundial que será realizado no Brasil.

Atualmente no Galatasaray após ter feito história principalmente com a camisa do Chelsea, Drogba é a grande esperança marfinense para Copa, sendo que a lista divulgada pelo técnico Sabri Lamouchi também trouxe o atacante Gervinho, da Roma, como outro jogador de destaque do país.

O meio-campista Yaya Touré, por sua vez, chegará com moral ao Mundial depois de ter desempenhado papel importante no Manchester City na conquista do título do Campeonato Inglês nesta temporada europeia.

Irmão de Yaya, Kolo Touré, do Liverpool, também entrou nesta pré-lista de convocados da Costa do Marfim, que irá integrar o Grupo C da Copa, ao lado de Japão, Colômbia e Grécia. A estreia será diante dos japoneses, no dia 14 de junho, na Arena Pernambucano, em Recife.

Já Emmanuel Eboue, ex-Arsenal e hoje lateral-direito do Galatasaray, acabou ficando fora desta pré-lista de convocados. A sua ausência, por sinal, acabou sendo a grande surpresa desta convocação da seleção que pegará a Bósnia, no dia 30 de maio, e depois El Salvador, em 4 de junho, em dois amistosos de preparação para o Mundial.

