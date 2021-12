Costa do Marfim divulga lista de convocados

O técnico da Costa do Marfim, Sabri Lamouchi, anunciou a lista de 23 convocados para a Copa do Mundo do Brasil, com a presença das principais estrelas do país.



Didier Drogba, os irmãos Yaya e Kolo Touré, Gervinho, Didier Zokora, Salomon Kalou e Boucabar Barry estão na lista e devem liderar a equipe no Mundial.



A Costa do Marfim está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Japão, Colômbia e Grécia.



Confira a lista de convocados:



Goleiros: Boubacar Barry (Lokeren/BEL), Sayouba Mandé (Stabaek/NOR), Sylvain Gbohouo (Séwé San Pedro)



Defesa: Kolo Touré (Liverpool/ING), Arthur Boka (Stuttgart/ALE), Jean-Daniel Akpa Akpro (Toulouse/FRA), Serge Aurier (Toulouse/FRA), Ousmane Viera Diarrassouba (Caykur Rizespor/TUR), Didier Zokora (Trabzonspor/TUR), Constant Djakpa (Frankfurt/ALE), Bamba Souleymane (Trabzonspor/TUR)



Meio Campo: Ismael Diomandé (Saint-Etienne/FRA), Max Gradel (Saint-Etienne/FRA), Yaya Touré (Manchester City/ING), Ismael Cheick Tioté (Newcastle/ING), Geoffroy Serey Dié (Basel/SUI), Didier Ya Konan (Hanover 96/ALE)



Atacantes: Didier Drogba (Galatasaray/TUR), Gervinho (Roma/ITA), Salomon Kalou (Lille/FRA), Wilfried Bony (Swansea/ING), Giovanni Sio (Basel/SUI), Mathis Bolly (Düsseldorf/ALE).

