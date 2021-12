Corrente de fé para estreia do baiano Dante na Copa do Mundo

"Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé / Mande essa tristeza embora / Pode acreditar que um novo dia vai raiar / Sua hora vai chegar". Assim diz a canção "Tá Escrito", do Grupo Revelação.

A música que se tornou hino da Seleção Brasileira, cantada por Dante & Cia. nos momentos de descontração dos jogadores, também virou o hit da casa 103-A, na rua Miguel Lemos, no bairro da Federação.

Não era por menos. A residência, onde ecoa aos quatro cantos o empolgante samba, pertence a avó do zagueiro Dante. E, se depender da animação dos parentes do beque que receberam a reportagem do ESPORTE CLUBE no local, o zagueiro fará um grande partida nesta terça-feira, 8, no duelo entre Brasil e Alemanha, no Mineirão.

Aos 30 anos, o baiano Dante é o mais cotado para substituir o capitão Thiago Silva (suspenso). Se realmente for confirmado por Felipão, o zagueiro fará sua estreia como titular em sua primeira Copa do Mundo.

Cenário este que tem deixado dona Odair Valdete Veloso Santos ou simplesmente dona Didi, bastante ansiosa. "O coração já está batendo mais forte. Vou lhe ser sincera, não irei assistir ao jogo. Vou para meu quartinho e, de lá, ficarei orando por meu neto. Se o Brasil ganhar, ficarei sabendo pelos gritos da turma que virá assistir ao jogo aqui ", sorridente revelou a anciã.

No prédio único de seis andares, onde Dante morou até os 16 anos, não era preciso muito esforço para encontrar algum objeto ou decoração alusiva ao herói e o grande ídolo da família Veloso.

São fotos, camisas e troféus, todos fazendo referência a algum momento da carreira do zagueiro. Há, inclusive, algumas grafitagens feitas nas paredes externas da edificação. As obras foram produzidas pelo pai do jogador, o artista plástico João Carlos Veloso e pelo tio, Doga Veloso.

Ausência

Sempre ao lado de Dante, marcando presença nos jogos do Brasil em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza, João Carlos, desta vez, não irá acompanhar 'in loco' o filho no Mineirão.Mas, sem problema.

"Converso com ele (Dante) quase todo dia por mensagens (WhatsApp e/ou SMS). Ele está muito confiante, tranquilo. Como já diria a música: 'sua hora vai chegar'. A hora dele chegou. Mesmo à distância, faremos aqui a corrente positiva para ele e para o Brasil", destacou João Carlos.

Quem estará no Mineirão acompanhando o provável debute do zagueiro no Mundial é o tio, Janilson. Para ele, Dante tem um trunfo nas mangas.

"Ele joga no futebol alemão desde 2009 e é fluente no idioma do país. Conhece todos os jogadores da Alemanha. Ele será um 'espião' a favor do Brasil. Poderá, em campo, orientar os companheiros da Seleção", ressaltou Janilson, que viu Dante ensaiar os primeiros chutes na bola, aos 7 anos, no campinho do Largo do Binóculo.

"Começou aqui batendo 'baba'. Gostava de jogar como meia, depois virou volante. E, por fim, já no Juventude (RS), virou zagueiro. E, que zagueiro!", elogia o tio coruja, Janilson.

O carinho pelo ilustre membro da família Veloso é tanto, que Dona Didi promete um manjar ao neto. "O Brasil vencerá a Alemanha. Dois a zero. Um gol de meu neto (Dante). E, na final, ficaremos com o troféu. Quando ele voltar para Salvador, a feijoada deliciosa que ele tanto gosta estará pronta".

