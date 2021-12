Coração tem que 'estar em dia' para acompanhar o Brasil

Haja coração para aguentar as emoções do jogo do Brasil contra a Colômbia, hoje, a partir das 17h, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Após o sufoco passado na classificação diante do Chile, no último sábado (28), este será o segundo teste cardíaco para milhares de torcedores do País. Apesar da brincadeira envolvendo o nervosismo, é realmente necessário tomar cuidado para a emoção do futebol não causar problemas mais graves à saúde.

A preocupação surgiu há alguns Mundiais, quando ficou evidente que em dias de jogos da seleção o número de atendimentos em emergências aumentam substancialmente. De acordo com o cardiologista José Luz, a carga emocional de uma partida de Copa do Mundo é muito grande e se não houver cuidado, as pessoas podem passar mal. "A situação pode ainda piorar se houver um diagnóstico de hipertensão ou uma doença que exija maiores cuidados" observou o doutor.

Esse foi o caso do torcedor de 69 anos, identificado apenas como J.O. No último jogo do Brasil, diante do Chile, no Mineirão, ele passou mal e foi levado para o hospital Life Center, em Belo Horizonte, onde horas depois sofreu um infarto e morreu. J.O., que acompanhava a partida com um parente, era diabético, não resistiu a uma parada cardiorrespiratória e faleceu. Infelizmente, ele não foi o único a passar mal no Mineirão. De acordo com a organização do evento, outras 60 pessoas também foram atendidas após algum problema clínico.

Para evitar esse tipo de situação, o doutor José Luz recomenda alguns cuidados com a saúde, especialmente para os pacientes que já têm histórico de problemas cardíacos. O principal deles diz respeito aos remédios. "Antes de qualquer coisa, o paciente precisa estar em dia com os medicamentos. Outro recomendação é sobre bebidas alcoólicas e alimentos com sal e gordura. Elas são proibidas. Esses jogos decisivos têm uma sobrecarga emocional e exigem atenção, caso contrário pode causar arritmia e outros problemas", falou.

Se a partida de hoje tiver um nível de tensão similar ao jogo diante do Chile, no último sábado, recomenda-se ainda que quem estiver muito nervoso dê uma pausa no jogo e faça qualquer atividade paralela. Vale conversar, dar uma volta com o cachorro e até tomar um banho gelado. O importante é que todos torçam pela seleção sem riscos.

* Do JC Online

adblock ativo