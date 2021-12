Zico pede Muricy Ramalho na Seleção após fiasco na Copa

Para Zico, Muricy Ramalho é o nome ideal para reerguer a Seleção Brasileira após a goleada para a Alemanha por 7 a 1, no Mineirão, pela semifinal da Copa do Mundo.

"É um técnico vencedor do campeonato mais difícil do mundo, que é o Brasileiro. Chegou a ser procurado, mas houve um desentendimento. A CBF não tem o direito de levar um "não" de um treinador", disse o Galinho sobre o atual treinador do São Paulo, em evento realizado no Rio de Janeiro.

Sobre Felipão, Zico acredita que o ciclo do campeão mundial de 2002 chegou ao fim depois desta Copa."Não é o homem ideal. Devemos agradecê-lo pelo título de 2002 e ao Carlos Alberto Parreira por 1994, mas deveria ter uma nova comissão técnica e forma de pensar o futebol".

