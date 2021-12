Zico dá conselho a Oscar antes da semi: 'Pode se soltar'

O meia Oscar ganhou um conselho de um especialista na posição antes de enfrentar a Alemanha, no Mineirão, pela semifinal da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira, 7, em evento promovido pela Adidas, na Gávea, Zico opinou sobre o desempenho do jogador do Chelsea na competição.

"Fez uma grande partida na estreia. Depois, não foi brilhante, mas deu uma contribuição para o esquema tático de Felipão com muito empenho. Poderia se soltar mais com o talento que tem e ajudar a Seleção não somente com a garra que vem mostrando", analisou o Galinho.

Mesmo com as ausências do atacante Neymar e do zagueiro Thiago Silva, Zico acredita que o Brasil pode passar pela Alemanha. O fundamental para a Seleção é não deixar-se levar pela pressão de jogar em casa.

"O Brasil está mostrando uma entrega muito grande e uma dedicação enorme. Lógico que o jogador brasileiro está mais tenso que outras equipes por ter de vencer em casa. Mas isso não pode influenciar em campo. Eles estão bem preparados", completou o ídolo do Flamengo.

