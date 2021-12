William e Bernard se dizem prontos para substituir Neymar

Os dois possíveis substitutos de Neymar, que deixa a Copa do Mundo após lesão nas costas, Bernard e William falaram com a imprensa neste domingo, 6, e ressaltaram que estão prontos se forem escolhidos pelo técnico Luiz Felipe Scolari para ocupar a vaga em aberto. "Não tem aquele substituto imediato. Tem o que o professor (Felipão) necessita em cada partida. O jogador tem que estar preparado. Falo que as oportunidades não avisam (para acontecer). Mas se o jogador está na seleção e na Copa é porque está preparado. Quem ele escolher estará bem fisicamente e emocionalmente", disse Bernard, o atleta mais novo da equipe canarinho.



Apesar do discurso otimista, os dois atletas demonstraram nervosismo durante a entrevista. Sem firmeza em algumas respostas, abatimento no rosto, repetição de alguns vícios de expressão ou mesmo pela linguagem corporal (William roendo a unha e coçando a orelha) podem indicar que os dois jovens estão apreensivos com a responsabilidade de substituir o craque da seleção.

"Nunca me passou pela cabeça jogar dessa maneira. Nunca joguei como titular na seleção. Mas estrear de titular numa semifinal de uma Copa do Mundo seria uma coisa incrível para mim", disse William, que falou que está bem fisicamente, apesar de ter se machucado durante treinamento neste sábado. "Tomei uma pancada no lado esquerdo, que está incomodando um pouquinho, mas nada que vá atrapalhar".

O atleta do Chelsea ressaltou a parceria com Oscar no time inglês como um ponto a favor para substituir Neymar. "Jogamos muitas partidas juntos. Nos conhecemos bastante. Sei muito das qualidades dele e ele das minhas. Não seria nenhum problema se Felipão optar por me colocar problema porque nos conhecemos bem nesse um ano de Chelsea".

William também falou das semelhanças e diferenças em relação a Neymar. "É claro que não tem como comparar com o Neymar. Tenho um estilo um pouco diferente, mas com algumas coisas parecidas, como a velocidade e o drible. Ney é mais atacante, eu sou mais armador. Sou mais de servir os companheiros, faço alguns gols, mas sou mais de servir", explica.

O "menino das pernas alegres", como Felipão batizou Bernard, disse que ainda dar tempo de preparar a Seleção Brasileira para enfrentar a Alemanha na terça, 8. "Ele não vinha treinando (sem Neymar) porque ninguém esperava (que o atleta deixasse a Copa). Mas dá tempo sim (para se preparar taticamente). Todos assimilam muito bem aquilo o que o professor nos pede. Então podemos ajudar sim.", disse o caçula da equipe.

William e Bernard falaram do baque da saída do colega. "Todos ficam bem tristes com a situação. É uma perda não só pelo jogador, mas pela pessoa incrível que ele é. Está sempre trazendo palavras positivas. Mas tem que passar por cima disso, ter tranquilidade, não apavorar porque sabemos que tem jogador que pode dar conta do recado", motiva Bernard.

"É acreditar até o fim, porque a gente sabe que temos qualidade para sermos campeões, primeiro passando pela Alemanha e depois jogando a final", completou o caçula da seleção.

William falou sobre a dificuldade do adversário. "É uma seleção que tem muita qualidade, bem entrosada e com jogadores com bastante experiência", avaliou.

