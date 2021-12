Veja o que o Brasil precisa para se classificar na Copa do Mundo feminina

Com uma vitória de 3 a 0 na estreia contra a Jamaica e uma derrota por 3 a 2 para a Austrália, a seleção brasileira permanece na busca por uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo de Futebol Feminino. O Brasil faz a sua última partida da fase de grupos contra a líder Itália na próxima terça-feira, 18. Confira o que a equipe comandada pelo técnico Vadão precisa para se classificar.

Se vencer

Vencendo a partida contra as italianas, o Brasil chegará aos mesmos número de pontos da Itália e da Austrália, caso as mesmas vençam a Jamaica na última rodada. Neste caso, o critério de desempate seria o saldo de gols, que no momento tem Brasil com dois de saldo, a Itália somando seis e a Austrália zerada.

Ainda que seja superada pelas duas rivais na tabela, a pontuação deve assegurar as brasileiras na próxima fase como uma das quatro melhores terceiras colocadas.

Se empatar

Mesmo com uma eventual empate contra a Itália, o Brasil ainda pode se classificar às oitavas de final dependendo de uma combinação de resultados. Neste caso, a seleção avançaria com um empate ou derrota da Austrália, que iria, no máximo, aos mesmos quatro pontos das brasileiras, porém com um saldo de gols inferior.

Já no cenário de um empate entre Brasil x Itália e uma vitória das australianas, Marta e companhia terão que torcer para que ao menos duas terceiras colocadas dos seis grupos do Mundial, terminem com menos quatro pontos. Desta forma, o Brasil se classificará como um dos melhores terceiros.

Se perder

Uma derrota para a Itália praticamente elimina a seleção brasileira. Nesta situação, o Brasil permaneceria nos três pontos e teria que torcer por uma vitória da Jamaica sobre a Austrália (e ainda dependeria do saldo de gols para ficar em segundo), ou de uma combinação de resultados que fizesse com que, pelo menos, duas terceiras colocadas de outros grupos não chegassem à mesma pontuação e saldo de gols superior.

O Brasil encara a Itália na próxima terça, 18, às 16h (horário de Brasília), em Valenciennes. Já as australianas enfrentam a Jamaica no mesmo dia e hora em Grenoble.

