Única vez em que Brasil e Suíça se enfrentaram em uma mundial foi em 1950

O jogo realizado neste domingo, 17, apresenta algo inusitado. Entre as histórias nas Copas do Mundo os times Brasil e Suíça se enfrentaram apenas uma vez, em 1950. Sessenta e oito anos depois, as duas seleções disputam pelo melhor desempenho, às 15h.

O primeiro encontro entre os times ocorreu no dia 29 de junho de 1950, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. Segundo informações da "Gazeta Esportiva", o jogo teve como resultado um empate, com dois gols para cada uma das equipes.

Com vantagem, o Brasil foi o primeiro a realizar o gol através do jogador Alfredo, aos três minutos do primeiro tempo, porém aos 16 minutos o jogador suíço, Fratton, empatou o jogo. E não parou por aí, aos 31 minutos, com auxílio de um cabeceio de Baltazar após um escanteio cobrado por Friaça, o Brasil realizou o segundo gol.

Aos 42 minutos, quando o Brasil está perto de vencer, Fratton realizou o segundo gol da Suíça, empatando o jogo.

Neste domingo, 68 anos depois, será que o jogo será resultado em empate novamente?

