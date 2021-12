Torcida prefere que o Brasil pegue o Chile nas oitavas

Como acontece todos os dias quando a seleção treina em Teresópilis, dezenas de torcedores estavam na frente dos portões da Granja Comary na manhã desta sexta-feira e a grande maioria prefere que o Brasil enfrente o Chile e não a Holanda nas oitavas de final.

Neymar e companhia ainda não estão matematicamente classificados para a próxima fase, mas podem avançar com um empate diante de Camarões, na segunda-feira em Brasília, mas também podem garantir a vaga com derrota, desde que Croácia e México não empatem na outra partida do grupo A.

O adversário sairá da chave B, que já tem seus dois classificados, Holanda e Chile. As duas equipes se enfrentam, também na segunda-feira, para definir qual delas termina em primeiro lugar (os holandeses garante a liderança com um empate).

"Pelo futebol que o Brasil tem mostrado, a esperança é que a gente fique em primeiro lugar, e enfrente o Chile. No nível sul-americano, o Chile está bem abaixo da nossa seleção", disse à AFP Ricardo Coelho, 22 anos, estudante em Engenharia Ambiental.

"A Holanda é a Laranja mecânica. É bom pegar ela mais à frente na competição. A Holanda renovou o futebol dela e os jogadores que vêm entrando são de qualidade e se juntam à experiência de Robben e de Van Persie. Dá medo porque eles já eliminaram a gente (nas quartas de final do último Mundial, em 2010) e estão muito forte nesta Copa", opinou.

O estudante, que veio de São Paulo, tirou fotos juntos com os primos, que moram em Teresópolis na frente de uma estátua do super-herói Hulk usando a camisa 7 do atacante da seleção brasileira.

Desejo de revanche contra a Holanda "O Chile é compatível com a nossa equipe e a Holanda vêm forte ultimamente. Contra o Chile, a gente tem grande possibilidade de dar uma goleada", concordou Monique Arimatea, empresária de 35 anos.

Seu filho Juan, de 11 anos, faz uma análise muito mais detalhada apesar da pouca idade.

"Tem que ser o Chile porque a Holanda está tendo várias vitórias boas. Ganhou de 5 a 1 da Espanha e o Chile também ganhou deles, mas só de 2 a 0. A Holanda joga muito bem, acho que seria mais fácil conseguir uma vitória contra os chilenos", explicou.

Neste 'mar vermelho' de torcedores que preferem que o Brasil enfrente a 'Roja' chilena, apenas Luis Levandowski destoou da opinião da maioria.

"Prefiro que o Brasil enfrente a Holanda. Acho que é mais fácil jogar com uma equipe da Europa. Já tivemos a experiência de jogar contra o México e foi mais difícil, então prefiro a Holanda. Até mesmo para a gente se vingar do Mundial anterior, devolver a desclassificação que a gente teve na África do Sul", lembrou Luis, de 38 anos, que é coordenador de SMS numa construtora.

Se depender da torcida, o adversário já está escolhido. A bola, a agora, está com os comandados de Felipão, que precisam primeiro carimbar a vaga para as oitavas.

