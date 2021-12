Torcedores presenteiam Marcelo com colchão especial

Os problemas de Marcelo em relação a coluna geraram uma preocupação a um grupo de torcedores intitulados como "Segue o Hexa". A equipe formada por nove brasileiros irá entregar um colchão especial para o lateral-esquerdo, para que sejam evitados novos desconfortos.

Segundo o site "Extra", o médico informou que o problema nas costas pode ter sido gerado por conta do colchão de um hotel que a seleção ficou. O grupo de torcedores está seguindo o time do Brasil na Rússia dentro de um motorhome, um automóvel que parece com o ambiente de uma casa. Eles deverão entregar o objeto, que foi produzido por uma empresa especializada em sono, às 20h na Rússia (14h no horário de Brasília).

Após ficar afastado do jogo contra o México, Marcelo irá retornar à formação titular da seleção brasileira na partida contra a Bélgica.

