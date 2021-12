Titulares da seleção ganham descanso mesmo após folga

Os jogadores titulares da seleção brasileira ganharam descanso do técnico Luiz Felipe Scolari no treino desta quinta-feira, 19, apesar de terem voltado de um dia de folga após o empate sem gols com o México na terça.

O meia-atacante Hulk, que ficou de fora da partida em Fortaleza, após sentir um incômodo muscular na coxa esquerda, vai participar da atividade junto aos outros atletas que não iniciaram o jogo com o México, de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Após a partida, Felipão disse que o jogador do Zenit, da Rússia, ficou fora do jogo por uma opção dele, e o médico da equipe José Luís Runco confirmou que o atleta tinha condições de jogo.

O goleiro Julio Cesar e o meio-campista Ramires serão os únicos jogadores titulares contra os mexicanos a participar da atividade comandada por Felipão no centro de treinamento da Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Ramires foi titular contra o México no lugar de Hulk, que abandonou o último treino da seleção na Granja e também não participou do reconhecimento do gramado do Castelão, na véspera da partida, devido ao problema na coxa.

De acordo com a CBF, os outros jogadores titulares no empate por 0 x 0 com o México vão realizar um trabalho regenerativo e não vão para o campo.

Todos os jogadores da seleção brasileira, assim como a comissão técnica, ganharam folga depois do jogo passado e se representaram nesta quinta de manhã no Rio de Janeiro para retomar os treinamentos visando o próximo jogo da seleção, contra Camarões, em Brasília, dia 23.

No retorno a Granja Comary, a seleção enfrentou clima frio e chuva forte, incluindo a tradicional neblina de Teresópolis.

Depois do jogo na capital, está prevista uma nova folga para os jogadores do Brasil.

Com a goleada de 4 x 0 da Croácia sobre Camarões na quarta-feira, a situação do grupo ficou assim: Brasil e México com 4 pontos, com os brasileiros na liderança por terem um gol a mais de saldo, croatas com 3 e o time africano sem nenhum ponto.

Um empate classifica o Brasil, considerando que, nesse cenário, os cinco pontos da seleção garantiriam no mínimo o segundo lugar do grupo. Se vencer, o Brasil deve garantir a liderança do grupo, pois o México, com um gol a menos de saldo, terá pela frente uma equipe mais forte e também com chances de classificação: a Croácia.

