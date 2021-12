Tite nega mudanças na seleção contra Sérvia e defende choro dos jogadores

O técnico Tite, da seleção brasileira, afirmou nesta terça-feira, em Moscou, que não vai promover mudanças na equipe titular para o jogo desta quarta, contra a Sérvia, às 15 horas (de Brasília), pela Copa do Mundo da Rússia. A escalação será a mesma do último jogo, a vitória por 2 a 0 sobre a Costa Rica, apesar de nos últimos dias o treinador ter ensaiado nos trabalhos em Sochi possíveis mudanças.

"A equipe será a mesma que iniciou", disse Tite em entrevista coletiva no Spartak Stadium, local da partida decisiva contra a Sérvia. O Brasil garante vaga nas oitavas de final em caso de empate. Porém, para ser primeiro colocado do Grupo E, será preciso ganhar a partida por um placar superior à possível vitória da Suíça contra a Costa Rica, equipes que se enfrentam no mesmo horário.

O treinador brasileiro também defendeu a emoção exibida pelos seus jogadores. O atacante Neymar chorou em campo ao fim da vitória sobre a Costa Rica e nos últimos dias a comissão técnica demonstrou preocupação com o nervosismo da equipe. "Nós, brasileiros, não podemos perder a nossa essência e achar que o momento de emoção, que eu já tive também, possa ser sinônimo de desequilíbrio", explicou.

Tite usou como exemplo a situação vivida na estreia no cargo, em agosto de 2016, contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa. O técnico contou ter chorado três vezes, a última delas ao telefonar para a mulher e comemorar a vitória por 3 a 0. "Eu chorei porque é a nossa característica emocional. Chorei de prazer, de orgulho, que no momento de tanta pressão conseguimos fazer um grande jogo. Eu entendo que razão e emoção precisam estar juntas de formas equilibrada e ajustada", afirmou.

O técnico da seleção manifestou preocupação com a elevada estatura do time sérvio. A possível formação titular tem média de altura de 1,88m, dez centímetros acima da média da formação brasileira. Tite disse que orientou os jogadores de evitar faltas que possam render cruzamentos perigosos, mas alertou que, se a altura traz vantagens, pode por outro lado ser desvantajosa.

"Na vida é assim: em algo você ganha, na outra parte você perde. Eles têm altura, mas levam desvantagem em algo. Em cima disso vamos trabalhar para esse jogo", comentou Tite, sem dar pistas de como pretende explorar as possíveis fraquezas do adversário desta quarta-feira.

Caso o comandante confirme, de fato, a formação titular do último jogo, o Brasil vai a campo para o jogo desta quarta-feira com: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Philippe Coutinho; Willian, Neymar e Gabriel Jesus.

