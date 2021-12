Tite convoca Fagner e Danilo para vaga de Daniel Alves na Copa

Os laterais Danilo e Fagner foram convocados pelo técnico da Seleção Brasileira Tite para a Copa do Mundo Rússia 2018. Eles devem disputar a vaga deixada por Daniel Alves, que foi cortado por conta de uma lesão.

Durante a coletiva, o técnico disse que o titular da vaga lateral ainda está indefinido. "Os dois jogaram e foram bem. Hoje a pequena vantagem é do Danilo, porque vem jogando e muito bem. O Fagner bem, porém agora está nesse período de recuperação. Por isso, o Danilo sai em vantagem, mas sem assegurar nada", disse após divulgar a relação de 23 jogadores convocados (confira abaixo).

A lista não traz surpresas. A maioria dos nomes já era dada como certa. Além de Danilo e Fagner, as "novidades" são Cássio, Pedro Geromel, Filipe Luís e Taison.

Reveja o momento em que o técnico Tite divulgou a lista de convocados para a Copa! #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/5j4y9cdCdn — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 14 de maio de 2018

"É a realização de um sonho. O projeto de chegar na seleção começa lá na infância. Eu acho que a ficha ainda não caiu. Tentei fazer o melhor no meu clube e consegui. Estou muito feliz em representar o meu país", declarou o goleiro Cássio.

Considerado um dos principais jogadores da seleção, Neymar se tornou dúvida para a competição mundial, após se machucar durante uma partida do Paris Saint-Germain. Sobre o atacante, Tite diz que os exames médicos mostram uma evolução no seu quadro médico.

"Com relação a recuperação de Neymar, acompanhamos de perto nessa última semana. Exames de imagem comprovam a melhora do atleta. Essa semana ele já começou a transição com bola e na Granja Comary treinará com os demais atletas. Ou seja, ele terá condições de participar dos nossos dois amistosos, até para recuperar o ritmo de jogo".

Os 23 nomes foram selecionados de um grupo de 64 atletas que atuaram com a Seleção Brasileira desde agosto de 2016, quando Tite assumiu o comando da equipe.

Entre os relacionados para Copa 2018, apenas seis são remanescentes da última Copa: Marcelo, Thiago Silva, Fernandinho, Paulinho, Willian e Neymar.

Preparação

A equipe brasileira inicia a preparação para a Copa no próximo dia 21 na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. No dia 26, eles seguem para Londres, onde farão uma adaptação em relação ao clima e fuso-horário. O grupo vai participar de dois amistosos preparatórios contra a Croácia no dia 3 de junho, em Liverpool, na Inglaterra, e outro com a Áustria no dia 10, em Viena, capital do país adversário.

A competição mundial terá início no dia 14 de junho. A Rússia, anfitrã da Copa, abrirá o campeonato, na partida contra a Arábia Saudita, às 12h.

Já a Seleção Brasileira entrará em campo pela primeira vez no dia 17 do mesmo mês, quando enfrenta a Suíça, às 15h, no estádio Samara Arena. Após essa disputa, o próximo adversário do Brasil será a Costa Rica, às 9h, dia 22 de junho.

A equipe de Tite terá três dias para descansar dos primeiros jogos da competição, isso porque a equipe brasileira só retorna aos gramados no dia 27 às 15h, onde enfrenta a Sérvia, no estádio Spartak Stadium.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Alisson, Ederson e Cássio

Defensores: Danilo, Fagner, Marcelo e Filipe Luís

Zagueiros: Thiago Silva, Marquinhos, Miranda e Pedro Geromel

Meios de campo: Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Fred, Renato Augusto, Philippe Coutinho, Willian e Douglas Costa

Atacantes: Neymar Jr, Taison, Gabriel Jesus e Roberto Firmino

*Sob supervisão da editora Paula Pitta

