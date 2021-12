Tite afirma que seleção mereceu vaias durante estreia na Copa América

O técnico Tite afirmou que a seleção brasileira mereceu receber vaias da torcida durante a partida desta sexta-feira contra a Bolívia, no Morumbi, pela abertura da Copa América. Apesar da vitória por 3 a 0 na estreia, o time ouviu o descontentamento da torcida ao fim do primeiro tempo, em atitude considerada compreensível pelo treinador devido ao futebol ruim apresentado nos 45 minutos iniciais.

O primeiro tempo acabou empatado sem gols e somente na segunda etapa o Brasil confirmou a vitória, com dois gols de Philippe Coutinho e outro marcado por Everton. "Os clubes de massa em que trabalhei, e essa experiência eu trago, não espere do torcedor uma compreensão maior. Quando começa a trocar passes para trás, a reação é a vaia", disse o treinador brasileiro.

Para Tite, diante das vaias e da reprovação, a melhor postura é se conformar. Uma preocupação do técnico é o sentimento da torcida atrapalhar os jogadores, principalmente por aumentar o nervosismo durante a partida. "No futebol tem as manifestações. Nós temos de compreender isso e não questionar. Nós não gostaríamos da vaias, mas temos de saber absorver", comentou.

O treinador da seleção brasileira afirmou que para corrigir o time após o primeiro tempo ruim não quis dar broncas no vestiário. A conversa teve com foco aumentar a concentração dentro de campo e avançar o posicionamento para manter a Bolívia recuada até conseguir abrir espaços na defesa. "Quando começa a errar de forma excessiva, é preciso trocar passes curtos, para diminuir o erro e retomar a confiança. O aspecto mental também é do jogo", disse.

O técnico elogiou os jogadores do setor ofensivo, principalmente Richarlison e David Neres, e indicou a possibilidade de montar o time em determinados momentos com uma composição diferente no ataque. O treinador mencionou a versatilidade das opções como uma forma de conseguir escalar durante a Copa América dois centroavantes caso seja necessário.

Após a vitória sobre a Bolívia, a seleção brasileira permanece em São Paulo até sábado. O time volta aos treinos na parte da tarde, no CT do Palmeiras, e à noite embarca para Salvador. Na capital baiana a equipe faz o seu segundo jogo na Copa América, na terça-feira, diante da Venezuela.

