Thiago Silva admite que Seleção Brasileira "precisa evoluir"

O zagueiro Thiago Silva pediu "desculpas ao povo" por mais uma derrota humilhante (3 a 0 para a Holanda) depois do vexame da goleada por 7 a 1 para a Alemanha nas semifinais da Copa do Mundo.

O capitão da Seleção Brasileira reconheceu que o futebol do país precisa "evoluir".

"Só quero pedir desculpas ao povo. O apagão contra a Alemanha agravou muito a nossa fase final de Copa do Mundo. A derrota de hoje com certeza foi consequência do último jogo, reconheceu o jogador do Paris Saint-Germain.

Com o revés deste sábado, o Brasil se despediu de forma amarga da Copa que disputou em casa, terminando em quarto lugar.

"É um momento de muita tristeza, porque tentamos de todos os modos e não conseguimos o resultado que sonhávamos. É duro você chegar em casa e falar para seus familiares: 'desculpa, eu não consegui'", insistiu.

O capitão salientou que o futebol precisava "evoluir em todos os sentidos", mas defendeu o trabalho realizado sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari.

"Não adianta apontar apenas os erros. Tivemos pontos muito positivos, não está tudo errado. Mas a gente tem que evoluir, sim. Taticamente, tecnicamente e fisicamente, para ter sucesso daqui para frente. Parece que 2018 está longe, mas daqui a pouco começa a caminhada", alertou.

Thiago lembrou que é preciso tirar lição das duas derrotas, quando a Seleção perdeu totalmente o controle depois de sofrer o primeiro gol.

Contra a Alemanha, a equipe sofreu nada menos de quatro gols em seis minutos e já perdia por 5 a 0 com menos de meia hora de bola rolando. Neste sábado, os holandeses abriram o placar de pênalti logo aos dois minutos de jogo e ampliaram aos 16.

"Temos que aprender com esses dois últimos jogos, principalmente nos momentos em que levamos gols. Parece que o jogo já está perdido. Não é assim, a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter tranquilidade nos momentos difíceis. Não adiante levar um gol e sair jogando de qualquer jeito. Tem que ter calma, inteligência, frieza. Falaram da frieza da Alemanha, mas acho que também precisamos ser frios", analisou.

