Seleção Brasileira ganha coleção de 12 selos banhados a ouro

A Fundação Cafu e a coleção Brasil Futebol de Ouro, licenciada pela Fifa e pelos Correios estão lançando 12 selos lingotes banhados a ouro em homenagem a Seleção Brasileira.

Os selos são produzidos pela emprensa Hallmark, cunhados na Suíça e banhados a ouro 24k. A intenção é registrar as conquistas do Brasil e contar a história do futebol marcada pela determinação e criatividade das inesquecíveis jogadas de seus atletas.

Parte das vendas da coleção será destinada a Fundação Cafu, comandada pelo craque que foi capitão do pentacampeonato em 2002.

