Seleção Brasileira fará sua centésima partida em Copas

Logo mais às 17 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, não haverá meio-termo para a Seleção Brasileira, no seu centésimo jogo em Copas do Mundo. Tudo bem que, dependendo da combinação de resultados, o Brasil pode passar às oitavas de final até com uma derrota. Mas ninguém espera menos que uma vitória tranquila para selar a classificação em primeiro lugar no Grupo A.



A conta para a Seleção é simples. Vencer, de preferência de goleada, e torcer para pegar o adversário menos complicado do Grupo B (Holanda ou Chile). Para o objetivo ser alcançado, é bom que o técnico Luiz Felipe Scolari tenha corrigido alguns defeitos que podem custar o sonho do hexacampeonato. Sobretudo a fragilidade nas laterais e a falta de qualidade na bola que chega ao ataque. Essencial nos dois quesitos, o volante Paulinho ainda não mostrou ser capaz de fazer ao menos uma das funções.



No ataque, Fred vem comprometendo. Se movimenta pouco, e como a bola vem chegando com dificuldades, ainda não reeditou as boas exibições da Copa das Confederações.



Na lateral direita, Daniel Alves tem sido o ponto vulnerável que os adversários mais exploram. Hoje, o time que venceu a Copa das Confederações terá a última chance e, se não render, haverá mudanças. Daniel Alves, Paulinho e Fred são peças que Felipão pensa em mexer.



Na ponta direita, Hulk volta após decepcionar contra a Croácia e ficar fora contra o México, com dores na coxa esquerda.



Um dos piores times da Copa e sem poder contar nos 90 minutos com seu principal jogador - o atacante Samuel Eto'o, com problemas no joelho - Camarões é o adversário perfeito para a Seleção partir para a próxima fase com moral elevado ou para protagonizar o maior fiasco da história do torneio mais importante do mundo.



Na história das Copas, só um país-sede caiu já na primeira fase: a África do Sul, em 2010. Mas se trata de Seleção, nem de longe, com a tradição brasileira.

