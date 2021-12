Retorno da Seleção à Granja tem Neymar mancando; assista

A Seleção Brasileira chegou na tarde desta segunda-feira, 30, à Granja Comary, na reapresentação do grupo visando a partida contra a Colômbia na próxima sexta, 4.

O destaque do vídeo divulgado pela CBF TV é o atacante Neymar mancando após descer do ônibus. O atleta, que levou uma pancada na coxa esquerda contra o Chile no último sábado, ainda é dúvida para as quartas de final.

adblock ativo