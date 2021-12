Reservas do Brasil vão a campo e Neymar faz tratamento

A Seleção voltou a treinar nesta segunda-feira, 30, na Granja Comary, em Teresópolis (Rio de Janeiro), com academia para os titulares e para os jogadores que entraram no segundo tempo do jogo contra o Chile, no último sábado, em Belo Horizonte.

No campo, sob forte neblina, apenas Paulinho, Maicon, Bernard e Henrique, de colete azul, e Maxwell, Dante, Hernanes e Willian, de amarelo, além dos três goleiros Julio Cesar, Jefferson e Victor.

Neymar segue fazendo tratamento na coxa direita por causa de uma pancada sofrida no início do jogo diante do Chile.[

<GALERIA ID=19343/>

