"Quero ganhar de meio a zero", diz Neymar sobre Colômbia

Apesar de reconhecer que o Brasil não jogou bem diante do Chile e que precisa melhorar para encarar a Colômbia nesta sexta, 4, o atacante Neymar disse, nessa quarta, 2, que a Seleção não perdeu a alegria típica do futebol brasileiro. "A alegria sempre, mas não é só festa, cinco a zero, quatro a zero. Se tiver só que defender e ganhar de meio a zero, a gente vai ganhar. Não importa se vai dar chapéu, show. Não estamos ali para fazer rir, e sim, para vencer".

O dono da camisa 10 disse que a equipe está mais confiante após vencer o Chile, mas que a Colômbia deve ser outra pedreira. "São duas seleções (Chile Colômbia) muito parecidas, com jogadores rápidos no ataque. Vai ser outra guerra, outro jogo que vamos entrar muito ligado para melhor e poder vencer. Vamos fazer de tudo para que não passe mais sufoco".

O brasileiro, que marcou quatro gols, negou disputa com o craque colombiano James Rodríguez, que é artilheiro da Copa do Mundo com cinco gols. "Quem vai jogar melhor, eu não sei. Só quero que a Seleção Brasileira brilhe mais. Eu não quero jogar nada, só quero que o Brasil ganha de um a zero. Para mim está maravilhoso".

Mudanças

Questionado sobre possíveis mudanças, Neymar desconversou. "Sobre as mudanças (no treino) só teve uma no começo. Felipão colocou Paulinho porque Luiz Gustavo está fora (por suspensão automática por receber dois cartões amarelos", respondeu sem citar a segunda alteração na equipe titular feita pelo treinador durante o treino, tirando o atacante Fred e colocando o zagueiro Henrique.

Mas o atleta não deixou de falar do colega de ataque. "Fred necessita de bola, que a gente deixe ele na cara do gol. É nosso centroavante. A gente tem se cobrado muito para deixar ele na cara do gol. Isso é muito importante, mas quando não dar para jogar para ele, ele ajuda muito na marcação".



<GALERIA ID=19352/>

Psicológico

Neymar também falou sobre o lado emocional da equipe. "Pressão de jogar Mundial claro que existe. Eu tiro porque é um sonha, coisa que sempre busquei e hoje estou disputando. Mas não é para ficar pensando em pressão, porque estou jogando no meu país. Tem que pensar que está jogando no quintal de casa, que a torcida é brasileira. Tem que jogar futebol, ser feliz. Assim as coisas acontecem naturalmente".

"Quero ganhar, quero ser campeão. Vou jogar como se fosse com um amigo no quintal de casa. Porque ninguém quer perder de amigo ou então ele vai te zoar. Eu trago muito para o tom da brincadeira. Dessa forma aproveito mais o futebol", ensina o jovem atleta.

adblock ativo