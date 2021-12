Perfil falso de Fred em rede social gera confusão

Um perfil falso do atacante Fred da rede social Twitter causou polêmica entre jornalistas chilenos. O Chile será o próximo adversário do Brasil, nesta sábado (28), em Belo Horizonte. Durante a entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, 26, um repórter chileno perguntou ao jogador do que ele havia achado da polêmica sobre a sua menção no Twitter de que o Brasil já estava classificado para as quartas de final, já que o rival seria o Chile.

"Eu escrevi isso? Não. O que estava escrito?", perguntou o jogador. Ao ouvir, Fred riu e o assessor de comunicação da CBF, Rodrigo Paiva, disse que o Twitter devia ser "paraguaio", já que não era o oficial do jogador. "Só tenho elogios ao time do Chile, tem jogadores experientes, um meio de campo com muita qualidade. O jogo será duríssimo", disse o brasileiro.

adblock ativo