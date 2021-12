Paulinho e reservas participam de treino em Teresópolis

Depois da folga concedida pela comissão técnica na terça-feira, 24, o elenco da Seleção Brasileira voltou aos treinos no início da tarde desta quarta, 25, na Granja Comary, na primeira atividade voltada para as oitavas de final da Copa do Mundo, diante do Chile.

Em um dia de trabalhos regenerativos, sob o olhar do presidente da CBF, José Maria Marin, o técnico Luiz Felipe Scolari não deu pistas sobre a escalação, já que colocou apenas os reservas em um treino mais forte com bola, incluindo Paulinho na movimentação. A participação no treino dos suplentes não é uma garantia de que Paulinho perderá posição.

O ex-corintiano trabalhou com os reservas porque atuou por apenas 45 minutos do jogo contra Camarões, na segunda. Fernandinho, que substituiu o meio-campista no intervalo, também participou da atividade dos reservas. A boa atuação de Fernandinho, que marcou até gol contra a seleção camaronesa, fez crescer a expectativa sobre uma possível saída de Paulinho, mas o treinador ainda não confirmou a mudança. Os goleiros também trabalharam no gramado.

O treino desta quarta-feira começou às 13 horas (de Brasília), para que o elenco se ajuste ao horário, que é o mesmo da partida contra o Chile, no sábado, em Belo Horizonte. Enquanto os reservas, com Paulinho, trabalharam com bola em campo, os titulares realizaram um trabalho regenerativo na academia. Em seguida, os jogadores foram para o gramado e fizeram uma corrida pelo campo.

Calçando tênis, Neymar, Fred e os demais bateram bola de forma leve. Na quinta, 26, Felipão comanda mais um treino no início da tarde, na Granja Comary. No mesmo dia, a delegação verde e amarela viaja para Belo Horizonte. Já na sexta, os brasileiros visitarão o Mineirão pela manhã, mas o treino será no início da tarde, no SESC Venda Nova.

Elenco recebe visita de vítimas de enchentes

A Seleção Brasileira teve uma torcida especial na tarde desta quarta. Por convite da CBF, cerca de 50 pessoas tiveram acesso às arquibancadas da Granja Comary e receberam autógrafos dos jogadores. Formado principalmente por crianças, o grupo foi composto por vítimas das enchentes em Teresópolis, em 2011.

Os titulares fizeram a maior parte do treino na academia, mas foram ao gramado antes da movimentação para o encontro com as crianças, que puderam conversar com os ídolos por alguns instantes. Já os reservas trabalharam em campo reduzido diante da animada torcida nas arquibancadas.

No fim da atividade, os titulares voltaram a correr no campo e ouviram mais gritos dos torcedores. O mais assediado foi o atacante Neymar, como acontece normalmente nos contatos dos fãs com a Seleção Brasileira.

O treino desta quarta foi o primeiro do Brasil depois da vitória sobre Camarões, já que o elenco teve folga na terça. A próxima partida da equipe de Luiz Felipe Scolari está agendada para sábado, diante do Chile, em Belo Horizonte, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Willian prevê melhora de Neymar

O atacante Neymar marcou quatro gols pela Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo e divide a artilharia da competição com Lionel Messi. Porém, o meia Willian crê em atuações ainda melhores do camisa 10 na sequência deste torneio. "Acho que ele nem começou ainda. Pelo potencial do Ney, pode fazer muito mais pela Seleção. Claro que ele não joga sozinho, depende de todos para ajudar também. Mas estamos aqui para que ele sempre possa dar alegria", afirmou o meia, que vem sendo reserva.

O volante Luiz Gustavo vai além e prevê uma evolução da equipe toda a partir da próxima fase. Depois do treino desta quarta-feira, na Granja Comary, o meio-campista já projetou a dificuldade das oitavas de final, contra o Chile. "Temos de evoluir de uma forma ou de outra. Tiramos coisas boas dos outros jogos e agora temos um novo adversário, com qualidade. Você tem que fazer 100% em uma partida de Copa, senão não tem chance. Sabemos a qualidade do adversário e o que tem de ser feito, e temos de nos preparar para o objetivo principal, que é a vitória", afirmou.

Classificado na liderança do grupo A, com sete pontos, levando vantagem sobre o México nos critérios de desempate, o Brasil duelará com o Chile no sábado, em Belo Horizonte.

Jogadores estranham horario do jogo

A comissão técnica da Seleção Brasileira refez o cronograma de treinos da equipe nesta semana, para adaptar os atletas ao horário do jogo contra o Chile, que será disputado no sábado, às 13 horas (de Brasília).

Depois do treino no início da tarde, nesta quarta, o volante Luiz Gustavo explicou que nunca jogou futebol nestas condições. "No meu tempo de profissional, eu nunca joguei 1 hora da tarde. Costumo acordar cedo mesmo e esta não foi a maior dificuldade, mas é um horário atípico para a partida. Temos de nos adaptar e dar o melhor possível para todos estarem 100% nessa partida", afirmou.

Para a delegação se adaptar, a comissão técnica acordou os jogadores mais cedo nesta quarta. O café da manhã foi reforçado e, em seguida, todos foram para o treino. O almoço só foi servido depois da atividade, e esta será a programação da semana toda e também do dia do jogo.

"Não é um hábito nosso jogar neste horário, a não ser na base. Os jogadores que estão habituados neste horário são os que atuam no futebol inglês, porque lá tem jogos assim. Mas fizemos modificações nos cuidados alimentares", afirmou o médico da Seleção, José Luiz Runco. Mesmo assim, o médico acredita que o calor não será um grande empecilho. "Vamos jogar em Minas, onde normalmente a temperatura não é tão alta. Se fosse no Norte, talvez o calor comprometesse mais", declarou.

Diante de todos os cuidados do departamento clínico, os jogadores mostram confiança para o jogo. "É um horário diferente, mas temos de nos adaptar o mais rápido possível", comentou o meia Willian.

