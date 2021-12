Parreira e Maicon falam da necessidade de reformulação

A maior humilhação dos cem anos de história da Seleção Brasileira, que fez o primeiro jogo em 1914, pode servir como largada para uma reformulação total do futebol brasileiro. Ou pelo menos deveria. É a opinião de alguns dos jogadores que participaram da derrota por 7 a 1 da Alemanha, como Maicon.

Para ele, apesar de ser difícil ver algo positivo nesse momento, é importante mudar porque do jeito que está não pode continuar.

"Nesse momento cada um tira frutos de alguma coisa. Claro que tomar sete gols não tem muita coisa boa para tirar, mas a gente tem de refletir porque as coisas não podem ser desse jeito. É difícil, mas com certeza alguém vai tirar algum fruto dessa derrota da Seleção e espero que mude para melhor, afirmou o lateral-direito da Roma (ITA).

O coordenador técnico da Seleção, Carlos Alberto Parreira, reagiu de forma diferente. Para ele, não é da CBF a responsabilidade de organizar o futebol brasileiro e de formar atletas.

"A gente está mal acostumado a analisar os resultados. Se foi bom, o trabalho todo foi positivo, se foi ruim, tudo foi negativo. Mas está muito claro que os europeus, de um modo geral, se preocupam muito mais em trabalhar a base e melhorar o nível dos treinadores. A UEFA faz um trabalho muito bacana com os treinadores, melhorou o nível e a formação dos atletas, melhorou os campeonatos nacionais... Mas a CBF não é formadora de jogadores. A CBF já recebe os jogadores prontos. É importante que isso seja melhor trabalhado no país", disee.

Questionado sobre se é o momento de reestruturar, Parreira foi sucinto. "Temos um longo caminho pela frente, e é sempre bom recomeçar".

O goleiro Julio Cesar preferiu não falar sobre a falta de estrutura do futebol brasileiro. Mas pediu paciência com o grupo atual da Seleção Brasileira. E lembrou que a base do grupo da Alemanha que garantiu classificação à final é a mesma há mais de oito anos.

"Essa Seleção Brasileira que jogou a Copa no Brasil tem jogadores jovens, que terão oportunidade daqui a quatro a nos de refazer a história. Tem tempo para melhorar muitas coisas, até para os jovens também. Nesse momento, acho que temos de ressaltar coisas boas e não coisas ruins. A Alemanha joga junta há muito tempo. Isso facilita", disse o goleiro.

Maicon concorda sobre a manutenção do grupo. Mas admite que a derrota deve continuar como a maior por muito anos.

"Não tenho dúvidas de que vai continuar sendo a maior goleada sofrida na história, ainda mais se tratando de Seleção Brasileira. Mas temos de tentar superar de outra forma. Daqui a quatro anos tem outro Mundial. Primeiramente, temos de pensar em fazer uma grande partida no sábado e conquistar esse terceiro lugar. É o mínimo. E, daqui a quatro anos, a galera que participar da próxima Copa dar a volta por cima porque, com certeza, isso daqui vai ser lembrado por muitos e muitos anos", afirma.

Já David Luiz, depois de chorar a eliminação, afirmou que a união do povo brasileiro em torno da Copa do Mundo poderia acontecer também para outras causas.

"A dor é muito grande, mas tem muitas pessoas que vivem lutando contra a dor a vida inteira e suporta, então o que não nos mata nos torna mais fortes. Espero que nosso país se una da forma que foi na Copa do Mundo para outras coisas também. A gente sabe que pode melhorar e crescer no futebol e em outras coisas também", disse o zagueiro.

