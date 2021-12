"O protagonismo é do time", diz Willian sobre vitória do Brasil

"O protagonismo é de todo time, não só de um jogador", garantiu o meia Willian, nesta segunda-feira, 2, ao analisar a vitória por 2 a 0 do Brasil sobre o México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo-2018.

"Estamos muito felizes com a atuação do time, por tudo que fizemos contra um bom rival. Mas no final conseguimos ficar com a vitória", disse o jogador do Chelsea a jornalistas na Samara Arena.

William deu o passe para o gol que abriu o placar, após jogada iniciada e concluída por Neymar (51 minutos). Roberto Firmino selou a vitória brasileira (88) aproveitando rebote de Ochoa em chute de Neymar.

"Sabíamos das dificuldade que íamos ter, porque o México joga com uma intensidade muito alta. Tínhamos analisado", indicou Willian.

