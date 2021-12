Neymar volta para o Rio junto com a seleção

O atacante Neymar voltou na noite desta sexta-feira, 4, ao Rio de Janeiro, no voo fretado da Gol que conduz a seleção brasileira, informou a Confederação Brasileira de Futebol. Anteriormente, especulava-se se Neymar ficaria em Fortaleza, principalmente depois que o jogador foi diagnosticado com uma fratura na terceira vértebra. Ele ficou pouco mais de duas horas no Hospital São Luiz, credenciado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), onde foi submetido a uma tomografia computadorizada.



Segundo Rodrigo Lasmar, um dos médicos da equipe que atende os atletas da seleção, o jogador levará de quatro a seis semanas para se recuperar. "O Neymar, infelizmente, está fora do Mundial. Por sorte, se trata daquilo que chamamos de 'fratura benigna'. Não é uma fratura que deixe qualquer sequela e o tratamento é conservador, sem cirurgia. O tempo de recuperação varia demais, de jogador para jogador: algo entre quatro e seis semanas. Depende muito", explicou o médico ao site da Fifa.



A notícia de que Neymar está fora da Copa fora dada a Lasmar minutos antes, pelo chefe da equipe médica da seleção, José Luiz Runco, que acompanhou o jogador no exame de tomografia computadorizada. Até então, a maior preocupação do técnico Luiz Felipe Scolari para o jogo contra a Alemanha era a suspensão do capitão Thiago Silva, devido ao segundo cartão amarelo aplicado no jogo de classificação da seleção para as semifinais. Antes da confirmação, o próprio Felipão, em entrevista coletiva depois do jogo com a Colômbia, admitia que não sabia se Neymar estaria bem para o jogo da próxima terça-feira (8), já que havia sido atingido na coluna e saíra de campo chorando com fortes dores.



A fratura na terceira vértebra, localizada na coluna lombar, veio da joelhada dada pelo colombiano Zuñiga aos 41 minutos do segundo tempo. Depois da pancada, Neymar foi substituído pelo zagueiro Henrique. Neste sábado, 5, também na disputa para alcançar as semifinais, jogam Argentina e Bélgica, às 13h, em Brasília, e Holanda e Costa Rica, às 17h, em Salvador.

adblock ativo