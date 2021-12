Neymar volta para casa no Guarujá, e torcedores cantam hino

Por volta das 16h15, uma ambulância da Unimed, com o atacante Neymar, chegou ao condomínio Jardim Acapulco, na praia de Pernambuco, em Guarujá. O pai de Neymar estava no banco dianteiro. Não foi possível ver o jogador.

Na entrada principal do condomínio, cerca de 20 esperavam a chegada do atleta e gritaram o seu nome quando a ambulância passou. O veículo entrou direto na casa do atleta, e, novamente, não foi possível vê-lo.

Em frente à sua casa, cerca de 250 pessoas, entre moradores do condomínio e convidados, se reuniram. O pai de Neymar apareceu na janela da casa e agradeceu o apoio. Os torcedores cantaram o hino brasileiro e xingaram o lateral colombiano Zúñiga, jogador que provocou a lesão em Neymar.

O atacante brasileiro foi atingido por uma joelhada nas costas no fim da partida de sexta-feira, 4, na vitória de 2 a 1. Ele sofreu uma fratura de uma vértebra e não poderá mais jogar na Copa.

Neste sábado, Neymar, imobilizado em uma maca, saiu de helicóptero de Teresópolis, onde a seleção está concentrada, rumo ao Guarujá. Em Guarujá, o helicóptero pousou em um hotel próximo ao condomínio, e Neymar foi transportado pela ambulãncia até a sua residência.

