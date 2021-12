Neymar vai se encontrar com a Seleção na sexta-feira

A ideia era que Neymar estivesse ao lado dos companheiros de Seleção Brasileira no domingo, 13, no Maracanã, para acompanhar a final da Copa do Mundo. Com a goleada sofrida contra a Alemanha por 7 a 1 e a consequente eliminação do torneio, o planejamento mudou, mas o camisa 10 vai estar com os companheiros da mesma forma. Vai para Brasília acompanhar a disputa de terceiro lugar.

De acordo com a assessoria da CBF, Neymar telefonou para Luiz Felipe Scolari depois da derrota e pediu para estar com os companheiros. Desta forma, o craque do Barcelona vai se juntar ao grupo da Seleção Brasileira na sexta-feira, 11, dia do embarque para Brasília, aonde o Brasil pega o perdedor do jogo entre Argentina e Holanda.

Outro que vai se juntar à delegação é José Maria Marin. O presidente da CBF vai à Granja Comary já nesta quinta, 10, e segue com o grupo até Brasília.

adblock ativo