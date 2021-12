Neymar tenta se recuperar para possível final, mas CBF veta

Uma notícia publicada, neste domingo, 6, no site Globoesporte.com deu aos torcedores brasileiros um sopro de esperança. Segundo o texto, Neymar, sua família e médicos especializados em coluna discutiram no último sábado uma alternativa para deixar o craque em condições de disputar uma eventual final da Copa caso o Brasil vença a Alemanha na semifinal nesta terça, 8, às 17h, no Mineirão.



A CBF, por sua vez, rechaça a hipótese. Ontem, o atacante acordou com bem menos dores do que estava no sábado, dia seguinte à lesão sofrida na terceira vértebra lombar que o tirou da Copa, em lance com o colombiano Zuñiga no fim da vitória do Brasil por 2 a 1 contra a Colômbia.



Diariamente, o craque tem convivido com o fisioterapeuta Rafael Nardini, do Santos, e conversado com médicos, amigos e familiares. Segundo fontes ligadas ao camisa 10, aos amigos mais próximos, Neymar tem dito de que a dor diminuiu bastante, apesar de ainda ser grande, e por isso ele acha possível ficar bom até a decisão, no domingo.

Ainda segundo o site Globoesporte.com, o atacante teria de passar por um procedimento para bloquear a dor na região da vértebra fraturada após a joelhada do colombiano Zuñiga, nas quartas de final.



>>Ex-judoca que lutou lesionada acredita em Neymar na final da Copa;

O processo começaria a partir de quarta. Seriam realizadas injeções de analgésico - as chamadas infiltrações - para isolar a área da fratura e permitir que o atleta recupere os movimentos.



Os envolvidos na operação já tiveram o cuidado de checar e descartar o risco de doping com a medicação a ser ministrada.

"Nos primeiros dois, três dias, dói a fratura, depois o hematoma fica irritando, se não for muito grande consegue fazer bem o movimento de quadril. Alguns dados de exames devem ser feitos de novo e devem dar mais dados para ter essa avaliação que será feita novamente", explicou o médico Rodrigo Zogaib, do Santos, dando detalhes de como é feito o tratamento para recuperação de Neymar.

O estafe do atacante não confirmou e também não negou a intenção (de realizar infiltrações no jogador).

"A versão oficial é que ninguém agora está pensando nisso. Estamos pensando na recuperação do Neymar, não em carreira", afirmou Eduardo Musa, gestor da imagem do atleta.

CBF descarta chance



A CBF rechaça a hipótese. Tratou a ideia ainda como "um sonho" apenas do jogador. "Nenhuma chance de ele jogar a final da Copa do Mundo. Ele (Neymar) pode estar com o grupo até, isso sim, mas em campo nenhuma chance. Não tem como", disse ontem à noite, em entrevista ao portal ESPN.com.br , o médico da Seleção, José Luiz Runco.



Por fim, finalizou: "A chance é zero". Para tentar amenizar o ambiente nada confortável, Neymar recebeu ontem uma visita para lá de especial, em sua casa num condomínio fechado, em Guarujá, no litoral de São Paulo.



O filho do atacante, Davi Lucca, chegou ao local por volta de 14h30, acompanhado da mãe. E, de lá, o pequenino saiu apenas à noite.

